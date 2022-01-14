progness

Александр progness

 
23 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
C# .Net разработчик

﻿Опыт работы 4 года Backend .Net

Оплата

Без предоплаты. Желателен безопасный платеж или работа поэтапно.

Техническое задание и правки

  • Багфиксы, неверная реализация в следствии недопонимания между нами - бесплатно.
  • Поддержка (в т. ч. добавление, изменения раннее одобренного функционала или изменение логики работы в связи с изменением использующихся инструментов, которые нужны для работоспособности) - оплачивается.

Статус работы

  • Работу размещаю в приватном репозитории GitHub и даю вам доступ, если оплата через безопасный платеж.
  • В любом случае, отправляю тестовую версию после каких либо изменений, скриншот, видео экрана работы приложения в течение этапа разработки.

Установка

Помогаю установить решение на ваш сервер.

Telegram @Alexander653674

Разработка:

- Rest API

- Микросервисы

- MVC (веб-приложения)

- Базы данных

- Десктопные приложение

- JavaScript, TypeScript

- Интеграция с любыми сервисами