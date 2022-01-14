C# .Net разработчик
Опыт работы 4 года Backend .Net
Оплата
Без предоплаты. Желателен безопасный платеж или работа поэтапно.
Техническое задание и правки
- Багфиксы, неверная реализация в следствии недопонимания между нами - бесплатно.
- Поддержка (в т. ч. добавление, изменения раннее одобренного функционала или изменение логики работы в связи с изменением использующихся инструментов, которые нужны для работоспособности) - оплачивается.
Статус работы
- Работу размещаю в приватном репозитории GitHub и даю вам доступ, если оплата через безопасный платеж.
- В любом случае, отправляю тестовую версию после каких либо изменений, скриншот, видео экрана работы приложения в течение этапа разработки.
Установка
Помогаю установить решение на ваш сервер.
Telegram @Alexander653674
Разработка:
- Rest API
- Микросервисы
- MVC (веб-приложения)
- Базы данных
- Десктопные приложение
- JavaScript, TypeScript
- Интеграция с любыми сервисами
Действие аккаунта приостановлено!