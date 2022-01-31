Отправка заявок через форму

Веб-программированиеЗавершен4 заявки690 просмотров
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Сайт на битриксе старт.

3 сайта

нужно сделать отправку заявок через формы в вотсап, телегу или смс (на выбор, что сможете сделать)

2 года назад
anodin
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 дней назад
Выбранный исполнитель
KipenOksana
Оксана 
24 годаАлжир
3 года в сервисе
Была
год назад
44 отзыва(-2)
2 года назад
$60
1 день
UAH
Все отлично сделано.
Спасибо за задачу. Сотрудничеством довольна!)