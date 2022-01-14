Определение на сайте наличие приложения у юзера

﻿Необходимо добавить на кнопку сайта скрипт по типу TDS (Traffic Distribution System).

Скрипт должен выполнять автоматические правила:

1. Вначале получает разрешение экрана у пользователя и подставляет в необходимый код на сайте данные разрешения "ширина и высота" в пикселях.

2. Проверяет наличие приложения Chrome на устройстве. Если хром установлен при нажатии по кнопке выполняется переход по одной ссылке

3. Если мобильного Хрома нет автоматически происходит переход по другой ссылке

P.S. Для определения наличия мобильного приложения Chrome использовать любой метод кроме user-agent, определение по нему не подходит. Подробнее в переписке.