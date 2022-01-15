Девелопер для NFT проекта

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки757 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищем человека в команду, который закроет девелоперские функции. 

Создание и поддержка сайта (onepager скорее всего). 

Написание и оптимизация Smart Contract. 

Размещение коллекции на Opensea, Coinbase, Looksrare etc. 

Помощь и оптимизация Discord сервера. 

Закрытие сопутствующих вопросов по вышеперечисленным пунктам. 

Прикрепляйте к откликам:

- опыт как девелопер

- опыт в NFT рынке

- сколько (в теории) времени сможете уделять проекту

- телеграм/Discord

2 года назад
guest_1642259129949
2 года в сервисе
Был
2 года назад