Написать скрипт

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка889 просмотров
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Здравствуйте, мне нужно написать скрипт против DDoS атаки. Есть программа, с помощью которой меня атакуют, там есть все файлы, скину… Хочу узнать сколько будет стоить и время выполнения) 

2 года назад
guest_16423064578225
2 года в сервисе
Был
2 года назад