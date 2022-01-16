Подключение точка банк апи на laravel

Приветствую Есть интернет -магазин на Битриксе На нем установлен и работает модуль обмена с 1С. Его нужно доработать. Добавить к свойствам товаров в заказе "Уникальный код" и "Закупочную цену" для выгрузки в 1С. Кто готов взять прошу написать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовый сайт на laravel. Есть реестры выплат, создаются операции на перевод денег по карте.
Перевод на карту происходит через api другого банка
Нужно подключить НОВОЕ апи точка банк к операциям
У кого был опыт подключения api банков для переводов на laravel
Жду от вас примерные сроки и цену
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