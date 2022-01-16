Подключение точка банк апи на laravel

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Есть готовый сайт на laravel. Есть реестры выплат, создаются операции на перевод денег по карте.

Перевод на карту происходит через api другого банка

Нужно подключить НОВОЕ апи точка банк к операциям

У кого был опыт подключения api банков для переводов на laravel

Жду от вас примерные сроки и цену

Laravel
2 года назад
bubuzon
Егор 
43 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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