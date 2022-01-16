Подключение точка банк апи на laravel

Сделать каталог на сайте Wordpress нужно: 1. Перенести все статьи в раздел /blog/дальше-раздел/статья И сделать 301 редиректы. Лучше бы это сделать в автоматическом режиме, если движок это позволяет. 2. Сделать каталог на сайте с фильтрами. Это будет каталог организаций: картинка, ...