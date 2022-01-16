Сайт на API

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки1300 просмотров
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Добрый день, мне нужно создать сайт агрегатор по примеру

https://cambb.xxx/site/female/bongacams

Вот описание API одной из партнерок (на самом сайте будет до 10 партнерок, за каждую оплата отдельно)

Список онлайн пользователей доступен в трёх форматах, XML, JSON и YAML. Вам понадобится доступ к программисту

XML Версия: https://bcprm.com/promo.php?c=9451&type=api&api_v=1&api_type=xml

JSON Версия: https://bcprm.com/promo.php?c=9451&type=api&api_v=1&api_type=json

YAML Версия: https://bcprm.com/promo.php?c=9451&type=api&api_v=1&api_type=yaml

В каждой комнате есть следующие поля

username

gender

height

weight

ethnicity

hometown и так далее.

______________

В данный момент мне нужно определиться со стоимостью работ.

Либо указывайте за 1 партнерку, либо сразу по всем работаем, считаем 10 штук партнерок.

Сайт либо на CMS - Wordpress, либо фреймворк, но обязательно с админкой.

2 года назад
bratka_panya
Павел 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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