Сайт на API

Добрый день, мне нужно создать сайт агрегатор по примеру

https://cambb.xxx/site/female/bongacams

Вот описание API одной из партнерок (на самом сайте будет до 10 партнерок, за каждую оплата отдельно)

Список онлайн пользователей доступен в трёх форматах, XML, JSON и YAML. Вам понадобится доступ к программисту

XML Версия: https://bcprm.com/promo.php?c=9451&type=api&api_v=1&api_type=xml

JSON Версия: https://bcprm.com/promo.php?c=9451&type=api&api_v=1&api_type=json

YAML Версия: https://bcprm.com/promo.php?c=9451&type=api&api_v=1&api_type=yaml

В каждой комнате есть следующие поля

username

gender

height

weight

ethnicity

hometown и так далее.

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В данный момент мне нужно определиться со стоимостью работ.

Либо указывайте за 1 партнерку, либо сразу по всем работаем, считаем 10 штук партнерок.

Сайт либо на CMS - Wordpress, либо фреймворк, но обязательно с админкой.