Создание парсера ответов с сайта znanija.com

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки551 просмотр
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нужна программа, которая по запросу будет открывать первую вкладку с ответом и писать оттуда ответ

2 года назад
guest_16423743431871
2 года в сервисе
Был
2 года назад