Создание парсера ответов с сайта znanija.com

Приветствую Есть интернет -магазин на Битриксе На нем установлен и работает модуль обмена с 1С. Его нужно доработать. Добавить к свойствам товаров в заказе "Уникальный код" и "Закупочную цену" для выгрузки в 1С. Кто готов взять прошу написать ...