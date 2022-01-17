Бот продавец телеграмм на php

Добрый день, мне нужно создать сайт агрегатор по примеру https://cambb.xxx/site/female/bongacams Вот описание API одной из партнерок (на самом сайте будет до 10 партнерок, за каждую оплата отдельно) Список онлайн пользователей доступен в трёх форматах, XML, JSON и YAML. ...