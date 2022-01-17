Бот продавец телеграмм на php

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок543 просмотра
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Здравствуйте!

Требуется написать бота по продаже цифровых товаров с web админ панелью.

Приём оплаты litecoin

Оплата товаров с внутреннего баланса пользователя.

Выдача реквизитов ltc от coinbase

возможно предложите другой сервис для работы с litecoin(не принципиально)

Подробности в ЛС или телеграмм

PHP
2 года назад
hmaobot
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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