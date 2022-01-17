Сделать синхронизацию с 1С OcStore3

Требования к синхронизации:

У нас ocStore 3.0.2.0 с 1с УТ 11.4

Все товары на сайт должны передаваться только из 1С, созданных ручным методом товаров нет

в 1С порядка 5000 товаров

1. На сайт должны передаваться все товары, у которых:

-товар в наличии

-есть фото товара

-есть цена товара

2. На сайт должны передаваться и создаваться все данные товара: цена, количество, раздел, код товара, описание, SKU, характеристики, опции, изображения.

3. Данные должны передавать только из 1С на сайт

4. Если товар в 1С закончился, то на сайте он должен выключиться (после синхронизации)

5. Все данные на сайте должны передаваться 1 раз в час. (тут нужно проверить, выдерживает ли сервер, если нет - сделать хотя бы 2 раза в день, в 18.00 и 00.00). Если товар уже есть на сайте, то цена и остаток должен обновляться. При этому - УРЛ адрес товара не должен меняться.

6. В 1С разные размеры одного товара - разные товары. На сайте они должны объединяться в 1 товар, в опциях сразу должны создаваться разные размеры. У каждого размеры свои цены и остаток должен быть зполнен. Вычитывать со склада - "Да" должен стоять выбор.

У них код товара одинаковый в 1С. При этом, не должны создаваться дубли фоток у товара.

7. Разделы должны создаваться автоматически, названия должны браться из 1С. Но если изменить название, описание, SEO урл раздела на сайте, то потом не должен появляться второй раздел, у них должна быть связь

8. У созданных товаров эти настройки должны быть как на скрине https://yadi.sk/i/KtZcDRPaId9Vew. Статусы и индекс у товаров на сайте https://yadi.sk/i/KusFVKVLTHhvJw должен быть включен, у разделов тоже.

постоплата рублями 7000 руб