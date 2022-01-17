Сделать синхронизацию с 1С OcStore3

$92
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка53 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требования к синхронизации:

У нас ocStore 3.0.2.0 с 1с УТ 11.4

Все товары на сайт должны передаваться только из 1С, созданных ручным методом товаров нет

в 1С порядка 5000 товаров

1. На сайт должны передаваться все товары, у которых:

-товар в наличии

-есть фото товара

-есть цена товара

2. На сайт должны передаваться и создаваться все данные товара: цена, количество, раздел, код товара, описание, SKU, характеристики, опции, изображения.

3. Данные должны передавать только из 1С на сайт

4. Если товар в 1С закончился, то на сайте он должен выключиться (после синхронизации)

5. Все данные на сайте должны передаваться 1 раз в час. (тут нужно проверить, выдерживает ли сервер, если нет - сделать хотя бы 2 раза в день, в 18.00 и 00.00). Если товар уже есть на сайте, то цена и остаток должен обновляться. При этому - УРЛ адрес товара не должен меняться.

6. В 1С разные размеры одного товара - разные товары. На сайте они должны объединяться в 1 товар, в опциях сразу должны создаваться разные размеры. У каждого размеры свои цены и остаток должен быть зполнен. Вычитывать со склада - "Да" должен стоять выбор.

У них код товара одинаковый в 1С. При этом, не должны создаваться дубли фоток у товара.

7. Разделы должны создаваться автоматически, названия должны браться из 1С. Но если изменить название, описание, SEO урл раздела на сайте, то потом не должен появляться второй раздел, у них должна быть связь

8. У созданных товаров эти настройки должны быть как на скрине https://yadi.sk/i/KtZcDRPaId9Vew. Статусы и индекс у товаров на сайте https://yadi.sk/i/KusFVKVLTHhvJw должен быть включен, у разделов тоже.

постоплата рублями 7000 руб 

2 года назад
xilgiz
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
serg-antipov
Сергей 
28 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
$92
30 дней
  • Похожие заказы

  • Доработки на сайте

    Доработки на сайте объявлений (PHP без движка). Формат работы: Оценка задачи &gt; Согласование &gt; Выполнение &gt; Тестирование &gt; Оплата. Пишите вашу ставку, примеры работ сложных проектов и сервисов. Антибот: 25+52=?

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Задачи для PHP много фронтенда и немного бека

    Всем привет, у нас есть Dating проект, сейчас ищем разработчика, который сможет сделать работу для начала запуска продукта. Для этого нужно поставить новый дизайн: (Для того чтобы получить ссылку на редизайн напишите в личку.) Основной стак задач: 1. ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработка портала

    Для разработчиков создан уникальный сервис практики с носителями английского язык (software and web developers). Сейчас идет бесплатное тестирование платформы всеми желающими. Подробнее: https://natives.chat/t/about-natives-chat/142315 Требуется: разработка портала (подробное ТЗ в личку).

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Нужен график с другого ресурса

    $5

    Нужно скопировать график с другого сайта. Главная задача, чтобы информация обновлялась также как и там. Пишите предварительную стоимость и свой телеграм для связи. Ссылку на сайт откуда взять график пришлю заинтересованному исполнителю.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Вордпресс и функцию возврата товара по новой цене

    Во первых вордпресс , во вторых нужно сделать возврат товара по новой ценена кошелек(функция)....Магазин есть , нужно сделать автовозврат товара по новому прайсу. Возврат на кошелек пользователя происходит.(Я использую плавающие цены на сайте , ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработка сервиса здорового образа жизни на Laravel

    Необходима разработка на laravel (необходима разработка API и админку на Vue).  Сервис представляет из себя возможность просматривать видео из Ютуб и добавлять отчеты (фото, или комментарий), За это пользователю начисляются баллы. Есть подробное ТЗ, макеты, все ...

    Laravel
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработки на сайте, Вордпресс

    Добрый день. На сайте https://pilot-school.ru/ (Вордпресс) необходимо выполнить ряд изменений. Вот ТЗ https://docs.google.com/document/d/1S8OwCCUGM1gi628xWuAR6bR2Y_Dgd0EgYaft0v1FDZs/edit (надо сделать все, кроме пунктов, п. 2, 7, 8). Сделать надо сегодня-завтра. Пишите ваши цены.

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработка главной страницы сайта

    Необходимо изменить главную (шаблонную) страницу сайта по макету. Сам сайт сделан на платформе Docpart (интернет-магазина автозапчастей). Во вложении как должная выглядеть главная страница.  Адрес сайта - https://xn--32-6kcaak9ak4cmxgg1e.xn--p1ai/ Оставлять пжл стоимость и сроки. Спасибо!

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Бот продавец телеграмм на php

    Здравствуйте! Требуется написать бота по продаже цифровых товаров с web админ панелью. Приём оплаты litecoin Оплата товаров с внутреннего баланса пользователя. Выдача реквизитов ltc от coinbase возможно предложите другой сервис для работы с litecoin(не принципиально) Подробности в ЛС или телеграмм

    PHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    2 года назад