Сделать синхронизацию с 1С OcStore3

Доработки на сайте объявлений (PHP без движка). Формат работы: Оценка задачи > Согласование > Выполнение > Тестирование > Оплата. Пишите вашу ставку, примеры работ сложных проектов и сервисов. Антибот: 25+52=?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования к синхронизации:
У нас ocStore 3.0.2.0 с 1с УТ 11.4
Все товары на сайт должны передаваться только из 1С, созданных ручным методом товаров нет
в 1С порядка 5000 товаров
1. На сайт должны передаваться все товары, у которых:
-товар в наличии
-есть фото товара
-есть цена товара
2. На сайт должны передаваться и создаваться все данные товара: цена, количество, раздел, код товара, описание, SKU, характеристики, опции, изображения.
3. Данные должны передавать только из 1С на сайт
4. Если товар в 1С закончился, то на сайте он должен выключиться (после синхронизации)
5. Все данные на сайте должны передаваться 1 раз в час. (тут нужно проверить, выдерживает ли сервер, если нет - сделать хотя бы 2 раза в день, в 18.00 и 00.00). Если товар уже есть на сайте, то цена и остаток должен обновляться. При этому - УРЛ адрес товара не должен меняться.
6. В 1С разные размеры одного товара - разные товары. На сайте они должны объединяться в 1 товар, в опциях сразу должны создаваться разные размеры. У каждого размеры свои цены и остаток должен быть зполнен. Вычитывать со склада - "Да" должен стоять выбор.
У них код товара одинаковый в 1С. При этом, не должны создаваться дубли фоток у товара.
7. Разделы должны создаваться автоматически, названия должны браться из 1С. Но если изменить название, описание, SEO урл раздела на сайте, то потом не должен появляться второй раздел, у них должна быть связь
8. У созданных товаров эти настройки должны быть как на скрине https://yadi.sk/i/KtZcDRPaId9Vew. Статусы и индекс у товаров на сайте https://yadi.sk/i/KusFVKVLTHhvJw должен быть включен, у разделов тоже.
постоплата рублями 7000 руб
- Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт2 года назад
Всем привет, у нас есть Dating проект, сейчас ищем разработчика, который сможет сделать работу для начала запуска продукта. Для этого нужно поставить новый дизайн: (Для того чтобы получить ссылку на редизайн напишите в личку.) Основной стак задач: 1. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт2 года назад
Для разработчиков создан уникальный сервис практики с носителями английского язык (software and web developers). Сейчас идет бесплатное тестирование платформы всеми желающими. Подробнее: https://natives.chat/t/about-natives-chat/142315 Требуется: разработка портала (подробное ТЗ в личку).Веб-программирование7 заявокЗакрыт2 года назад
- $5
Нужно скопировать график с другого сайта. Главная задача, чтобы информация обновлялась также как и там. Пишите предварительную стоимость и свой телеграм для связи. Ссылку на сайт откуда взять график пришлю заинтересованному исполнителю.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Во первых вордпресс , во вторых нужно сделать возврат товара по новой ценена кошелек(функция)....Магазин есть , нужно сделать автовозврат товара по новому прайсу. Возврат на кошелек пользователя происходит.(Я использую плавающие цены на сайте , ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходима разработка на laravel (необходима разработка API и админку на Vue). Сервис представляет из себя возможность просматривать видео из Ютуб и добавлять отчеты (фото, или комментарий), За это пользователю начисляются баллы. Есть подробное ТЗ, макеты, все ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день. На сайте https://pilot-school.ru/ (Вордпресс) необходимо выполнить ряд изменений. Вот ТЗ https://docs.google.com/document/d/1S8OwCCUGM1gi628xWuAR6bR2Y_Dgd0EgYaft0v1FDZs/edit (надо сделать все, кроме пунктов, п. 2, 7, 8). Сделать надо сегодня-завтра. Пишите ваши цены.Веб-программирование7 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо изменить главную (шаблонную) страницу сайта по макету. Сам сайт сделан на платформе Docpart (интернет-магазина автозапчастей). Во вложении как должная выглядеть главная страница. Адрес сайта - https://xn--32-6kcaak9ak4cmxgg1e.xn--p1ai/ Оставлять пжл стоимость и сроки. Спасибо!Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Здравствуйте! Требуется написать бота по продаже цифровых товаров с web админ панелью. Приём оплаты litecoin Оплата товаров с внутреннего баланса пользователя. Выдача реквизитов ltc от coinbase возможно предложите другой сервис для работы с litecoin(не принципиально) Подробности в ЛС или телеграммВеб-программирование5 заявокЗакрыт2 года назад