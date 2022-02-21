MANDIBULA
Веб мастер со стажем работы в 4 года, занимаюсь разработкой функционала сайта, доработки на сайтах, дополнения для CMS систем в виде плагинов или изменение уже существующих (WP, JOOMLA, MODX и др..).
Осуществление интеграций API (в том числе и на тильду).
Автоматизация процессов (написание парсеров и интеграция на сайт)
Я против войны в Украине!
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Портфолио
- Автоматическая манипуляция на любом сайте53 просмотра
- Парсер55 просмотров
- Копия сайта59 просмотров
- Серверная разработка(функционал сайта)56 просмотров
- Адаптивная, кроссбраузерная верстка20 просмотров
- Парсер для сайта25 просмотров
- Разработка и доработка на WP27 просмотров
Отзывы заказчиков
$34
2 балла
3 года назад
WooCommerceWordPress
НЕ рекомендую. Исполнитель просто пропал, хорошо, что хоть задачу открыли по безопасной сделке.
$50
2 балла
3 года назад
WordPress
Есть вероятность, то это мошенник. Получил предоплату и пропал. Обещания сделать завтра каждый день. Имя и фамилия и фото на сайте не настоящие. Общается с разных аккаунтов. На вопросы и звонки перестал отвечать.
$50
10 баллов
3 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$12
10 баллов
3 года назад
WordPress
Все хорошо, спасибо исполнителю.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четкое ТЗ, всегда на связи. Очень рекомендую!
$8
10 баллов
3 года назад
JavaScriptTilda
Рекомендую, очень ответственный исполнитель, оперативно решил задачу, всем доволен.
Ответный отзыв
Рекомендую как хорошего заказчика, всегда онлайн и четкое ТЗ
Веб-программирование
4 отзыва(-1)
$10/час
от $10от 3 часов
нет рейтинга
Системное администрирование
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга