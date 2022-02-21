studio_mandibula

Евгений studio_mandibula

 
27 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
MANDIBULA

Веб мастер со стажем работы в 4 года, занимаюсь разработкой функционала сайта, доработки на сайтах, дополнения для CMS систем в виде плагинов или изменение уже существующих (WP, JOOMLA, MODX и др..).

Осуществление интеграций API (в том числе и на тильду).

Автоматизация процессов (написание парсеров и интеграция на сайт)

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Отзывы заказчиков

Exteel
Кирилл 
33 года
10 лет в сервисе
Был
15 часов назад
$34
2 балла
3 года назад
Интегрировать сайт на WP+Woocommerce со СДЭК
WooCommerceWordPress
НЕ рекомендую. Исполнитель просто пропал, хорошо, что хоть задачу открыли по безопасной сделке.
cmcg
78 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$50
2 балла
3 года назад
Доработать шаблон Word Press и сопровождать его.
WordPress
Есть вероятность, то это мошенник. Получил предоплату и пропал. Обещания сделать завтра каждый день. Имя и фамилия и фото на сайте не настоящие. Общается с разных аккаунтов. На вопросы и звонки перестал отвечать.
weberilo
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
3 года назад
Скачать сайт из сети, нужна локальная копия
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
dmitry848
Дмитрий 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
$12
10 баллов
3 года назад
Восстановить доступ к сайту на WORDPRESS
WordPress
Все хорошо, спасибо исполнителю.
Отличный заказчик, четкое ТЗ, всегда на связи. Очень рекомендую!
Ответный отзыв
klaxklax
Алексей 
49 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$8
10 баллов
3 года назад
Необходимо добавить 2 виджета в лендинг на tilda
JavaScriptTilda
Рекомендую, очень ответственный исполнитель, оперативно решил задачу, всем доволен.
Рекомендую как хорошего заказчика, всегда онлайн и четкое ТЗ
Ответный отзыв
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4 отзыва(-1)
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от $10от 3 часов
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