MANDIBULA

Веб мастер со стажем работы в 4 года, занимаюсь разработкой функционала сайта, доработки на сайтах, дополнения для CMS систем в виде плагинов или изменение уже существующих (WP, JOOMLA, MODX и др..).

Осуществление интеграций API (в том числе и на тильду).

Автоматизация процессов (написание парсеров и интеграция на сайт)