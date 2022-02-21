Необходимо добавить 2 виджета в лендинг на tilda

Веб-программированиеЗавершен3 заявки782 просмотра
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Нужно добавить в существующий лендинг на тильда 2 виджета:

1) отправку введенных данных в "калькуляторе" на внешний ресурс через api, вывод полученных данных в формате json в форму. Готовый Javascript прилагается, необходимо его привязать в форме.

2)необходимо добавить раздел Пресс-центр / Новости, инструкция тут:

https://github.com/mrshrp/boomin_news_widget

Также прилагаю скриншоты примеров реализации

Tilda
2 года назад
klaxklax
Алексей 
47 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
studio_mandibula
Евгений 
26 летРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
6 отзывов(-2)
2 года назад
$8
1 день
RUBUAHWMZ
Рекомендую, очень ответственный исполнитель, оперативно решил задачу, всем доволен.
Рекомендую как хорошего заказчика, всегда онлайн и четкое ТЗ