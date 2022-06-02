Бот для оптимизации работы hr

Веб-программированиеЗавершен6 заявок99 просмотров
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Хотелось бы увидеть бота(telegram) , по подбору вакансий

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А через бота будут подаваться заявки на вакансии и отбираться по критериям 

2 года назад
guest_1645289144389
2 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
ilya_javaAndroid
Илья 
18 летГермания
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 года назад
$350
28 дней
UAH
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