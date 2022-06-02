Бот для оптимизации работы hr

Есть сайт iphoneincanada.ca, для него готова верстка, во вложении. [b]Что нужно знать:[/b] 1) сайт очень старый 2) на сайте очень много контента 3) на сервере нет FTP, но есть GIT 4) если захотите выкачать весь сайт, не советую, он весит достаточно ...