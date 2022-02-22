Оптимизировать скрипт (уменьшить время выполнения)

Веб-программированиеЗавершен3 заявки1031 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здраствуйте. Имеется скрипт для Yii2 который каждый час выдергивает всех юзеров из базы данных и рассылает им уведомления по смс и email. Все работает, но скрипт выполняется дольше минуты и нагружает процессор до 100% на vps.

Готов выслать скрипт в личку для оценки стоимости. Он не большой. Юзеров порядка 10 000 человек.

2 года назад
alerzo
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
tolik950
28 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
2 года назад
$1
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!