Оптимизировать скрипт (уменьшить время выполнения)

Здраствуйте. Имеется скрипт для Yii2 который каждый час выдергивает всех юзеров из базы данных и рассылает им уведомления по смс и email. Все работает, но скрипт выполняется дольше минуты и нагружает процессор до 100% на vps.

Готов выслать скрипт в личку для оценки стоимости. Он не большой. Юзеров порядка 10 000 человек.