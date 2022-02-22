Оптимизировать скрипт (уменьшить время выполнения)

Добрый день, Есть интересная и сложная задача - разработать модуль онлайн-аукциона с оплатой ставок через Coinbase. [b]Прошу откликаться только разработчиков, имеющих опыт работы с API платежных систем.[/b] Я обладаю обширным опытом проектного управления, так что наша коммуникация ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здраствуйте. Имеется скрипт для Yii2 который каждый час выдергивает всех юзеров из базы данных и рассылает им уведомления по смс и email. Все работает, но скрипт выполняется дольше минуты и нагружает процессор до 100% на vps.
Готов выслать скрипт в личку для оценки стоимости. Он не большой. Юзеров порядка 10 000 человек.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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