Разработка онлайн-аукциона, подключение Coinbase Commerce

$200
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки805 просмотров
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Добрый день,

Есть интересная и сложная задача - разработать модуль онлайн-аукциона с оплатой ставок через Coinbase.

Прошу откликаться только разработчиков, имеющих опыт работы с API платежных систем. Я обладаю обширным опытом проектного управления, так что наша коммуникация будет быстрой и с минимальным количеством правок/стресса. Это мой проект и я хочу закрыть его в максимально сжатые сроки. Все последующие доработки по проекту также хотел бы делать с выбранным исполнителем.

ТЗ в PDF файле внутри. Там присутствует компонент про 2Checkout, на него не смотрите.

Для реализации аукциона есть ряд готовых скриптов на GitHub, а также платные скрипты. Если увидите, что какое-то платное решение (до условных 100 долларов) сэкономит нам много времени, скажите. 

По бюджету - готов немного подвинуться.

Спасибо!

2 года назад
alexxx777
34 годаИндонезия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
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