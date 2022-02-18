Настройка сервиса рассылок Sendy.co

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка611 просмотров
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Требуется человек у которого был опыт работы с данным Сайтом и настройкой рассылки.вот пример туториала на ютубе https://www.youtube.com/watch?v=rEjW1ddVdcQ

оплата договорная

2 года назад
guest_16451966261973
2 года в сервисе
Был
10 месяцев назад