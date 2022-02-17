Электронная очередь на WEB

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки570 просмотров
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Необходимо реализовать электронную очередь на вебе - https://prontoq.ru/

Пародию или же под копирку данного проекта и работоспособности. 

2 года назад
guest_1645169708802
2 года в сервисе
Был
2 года назад