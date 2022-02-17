WIX - онлайн-консультация (15 минут)

Делаю сайт на платформе Wix, но не очень понимаю как сделать фильтрацию по коллекциям.

Сайт авторских туров

задача, сделать так, что бы туры сортировались по выбранным категориям пользователя ( тип экскурсии, длительность, цена )

Ваша задача в онлайн консультации(skype, team viwer , др.) рассказать и подробно объяснить как это сделать.(10-15 минут вашего времени)

Ниже картинка пример того какого результата я хочу добиться , только с другими вводными данными