WIX - онлайн-консультация (15 минут)

Он должен быть написан на питоне Чтобы можно было писать на разных серверах написания сообщений на бесконечном числе аккаунтов аккаунтов Воможности программы: -📝Писать на любое количество аккаунтов используя всего одну вкладку в браузере, а не несколько запущенных профилей которые ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Делаю сайт на платформе Wix, но не очень понимаю как сделать фильтрацию по коллекциям.
Сайт авторских туров
задача, сделать так, что бы туры сортировались по выбранным категориям пользователя ( тип экскурсии, длительность, цена )
Ваша задача в онлайн консультации(skype, team viwer , др.) рассказать и подробно объяснить как это сделать.(10-15 минут вашего времени)
Ниже картинка пример того какого результата я хочу добиться , только с другими вводными данными
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