Сделать красивый, продающий лендинг

Требуется доработка интеграции одного из сайтов (ocStore 2.3) с RetailCRM. Нужно перенести клиентов из RetailCRM в личный кабинет Opencart. Настроить синхронизацию статусов заказов из RetailCRM в ocStore. А также небольшие корректировки модуля для связки Opencart и ...