Сделать красивый, продающий лендинг

Веб-программированиеЗакрыт14 заявок580 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сейчас есть страница, собранная своими силами: https://course1.system-itc.ru/

Нужна современная, продающая страница.

Прикрепляйте ссылки на ваши кейсы (примеры).

После в нас должна быть возможность вносить изменения на страницу.

Рассматриваем заявки с ценой и сроками.

2 года назад
dramuha
Роман 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад