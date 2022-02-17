Интеграция AmoCRM + фулфилмент

Добрый день! Необходимо автоматизировать процесс поднятия анкет на сайте. ТЗ прилагаю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, уважаемые фрилансеры! Необходимо реализовать интеграцию AmoCRM и фулфилмент сервиса reworker. Общая схема как видится итоговый результат:1. Добавление нескольких товаров с их ценами в одной сделке (наработки такого решения у нас есть - поделимся).Менеджер обрабатывает клиента и вручную вносит в нужные полня информацию о клиенте и адресе доставки, добавляет нужные товары и их цены. Когда вся информация заполнена в карточке сделки, менеджер перемещает ее в этап "В пути". 2. API-интеграция АМО и кабинета reworker на создание заказа.После перемещения сделки в этап "В пути" (внутри AmoCRM), по API передается вся информация с сделки в кабинет фулфилмент сервиса reworker и создается автоматически заказ со всей заполненной информацией. 3. Обновление статуса заказа с кабинета reworker в AmoCRM.После создания заказа в кабинете reworker, нужно отображать статус заказа в амо (можно или с определенной частотой посылать запрос (API/Webhook) или сам reworker может посылать инфо при смене статуса - нужно читать документацию).4. Перемещение сделки в AmoCRM на основе статуса заказа.Тут 2 варианта:1) заказ выкуплен, на основе статуса в кабинете reworker -> сделка в AmoCRM перемещается в этап "Успешно реализовано"2) заказ не выкуплен, на основе статуса в кабинете reworker -> сделка в AmoCRM перемещается в этап "Закрыто и не реализовано" Документация фулфилмента: https://orderadmin.freshdesk.com/support/solutions
Просьба оценить реализацию данного объема работ в часах, ну и деньгах само собой. Буду ждать ваши предложения.Спасибо!
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