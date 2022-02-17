Доработки на Bitrix

Здравствуйте!

Нужен программист который хорошо знает Bitrix и Php, API, HTML.

Необходимо выполнять доработки регулярные на работающем сайте "Интернет магазин". Конечно сначала на тесте с переносом на продакшен.

Оплата производится по ТЗ, выполнили -->проверили--> оплатили. Можно разбивать сложные задачи на части.

Пожалуйста пишите только те кто уверен в своих силах в Bitrix.