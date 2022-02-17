Скрипт изменения размера сайта

Здравствуйте нужно решение для работы с Google Ads по API. Скрипт будет разделятся на 2 части: 1. Создание\редактирование рекламы по данным из БД (будет предоставлена) - создание\редактирование рекл. кампаний - создание\редактирование объявлений 2. Сбор статистики и сохранение в БД - сбор ...