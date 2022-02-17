Скрипт изменения размера сайта

Веб-программированиеЗавершен4 заявки560 просмотров
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Приветствую,

нужен скрипт изменяющий размер сайта.

применение: демонстрация демо шаблонов на сайте.

по ссылке пример

https://bootstrapmade.com/demo/Lumia/

оставляйте контакт телеграмм, для обсуждения деталей.

2 года назад
Serverx
Сервер 
51 годГермания
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
lex_kosta
Алексей 
35 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
11 часов назад
2 года назад
$5
1 день
RUB
все сделано быстро, спасибо
спасибо за предоставленную работу, все хорошо, рекомендую.
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