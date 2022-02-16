Разработать CRM на фреймворке

Добрый день!

Необходимо разработать crm на для компании занимающейся продажей продуктов.

Структура CRM:

— Заказы

— Клиенты

— Товары

— Программа лояльности

— Статистика

— Функционал экспорта товаров, заказов, клиентов.

Есть более подробное ТЗ и реализованое MVP.

Требования:

— Symphony / Laravel

— MongoDB

— GIT

— ООП

Интеграции:

— Звонилка (mango или что-то вроде того)

— Сайт WordPress (заявки)

На первом этапе планируется разработка crm. (То что делаем сейчас)

На втором этапе интеграция с интернет-магазиномна WordPress по api. (Возможно этот этап пропустим и перейдём сразу к 3 этапу)

Третьим этапом разработаем интернет-магазин, который будет в том же пространстве что и crm.

Вопросы которые задам:

— Сколько будет стоить разработка (всех этапов), примерно.

— Сколько будет стоить инфраструктура, примерно.

— Сколько будет стоить дальнейшая поддержка

Идеально если:

— вы понимаете, что значит долгосрочное сотрудничество и вам это интересно

— у вас есть опыт работы с подобными CRM / интернет-магазинами на указанных фреймворках

!!! Агенства и Студии, не откликайтесь на заказ !!!