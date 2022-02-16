Запрограммировать скачивание PDF с WORDPRESS

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки558 просмотров
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Необходимо сделать или использовать готовый плагин для того, чтобы из таблицы в wordpress можно было скачать PDF документ (смотрите скрин).

Прошу дать цену и сроки

WordPress
2 года назад
ildario
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
erik999
Эрик 
39 летАрмения
15 лет в сервисе
Был
5 часов назад
2 года назад
$50
3 дня
ТОП-10
Веб-программирование
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