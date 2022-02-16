Запрограммировать скачивание PDF с WORDPRESS

Необходимо реализовать текущий беклог задач + новые модули. Стек технологий React, Redux, Redux form, TypeScript, CSS, HTML (вёрстка состоит из шаблона т.е. надо брать готовые блоки и писать компоненты для React), GIT. Работа построена в таком ...
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Необходимо сделать или использовать готовый плагин для того, чтобы из таблицы в wordpress можно было скачать PDF документ (смотрите скрин).
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