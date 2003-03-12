Модернизировать WEB систему

Здравствуйте,

есть web система, которая выполняет следующий функционал:

1. получение фото от камеры

2. хранени фото, отображение фото на фронте за заданный промежуто времени

3. задача настроек камеры и отправка их

4. создание, редактирование, удаление пользователей.

В общем достаточно простая система.

Ее необходимо модернизировать:

Камера шлет RTP аудио\видео поток. Поток изначально кодирован кодеком h.265, никаких транскодировок не требуется. Сервис на бэке принимает поток, обеспечивает его обработку и пишет видеоролики заданной длины. В базу помещает ссылку на ролик, в папку ролик. на фронте кликаем на ссылку на ролик и смотрим, тут все понятно и не сложно. Но, требуется также реализовать просмотр на фронте живого видео, которое в данный момент транслируется. Для этого необходимо написать сервис, который взаимодействует с камерой. Сервис, который работает с камерой написан на С. Реализованы функции приема данных с камеры, передачи настроек в камеру, буферизация потока, не понятно, что делать с данными из буфера, как сделать стрим на фронт живого видео? Этот же сервис можно переписать на Node.js

Требуется full-stack программист, который сделает модернизация фронта и модернизацию бэка. Бэк на node.js, фронт на react.js

Только индивидуальный программист, работа по безопасной сделке, опыт работы с потоковым видео желателен.