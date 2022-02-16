Напишите форму регистрации в 4 этапа с отправкой в телеграм. Подробное ТЗ прикрепил в файле.
Фронтенд разработка ecommerce портала React + Typescript
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо реализовать текущий беклог задач + новые модули. Стек технологий React, Redux, Redux form, TypeScript, CSS, HTML (вёрстка состоит из шаблона т.е. надо брать готовые блоки и писать компоненты для React), GIT.
Работа построена в таком формате - формируется ТЗ на модуль, согласовывается объем работ, проводится работы и тестируются самостоятельно, проводится приемка модуля, производится расчёт раз в две недели за закрытые модули. Оплата до 600р час.
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