Необходимо сделать лендинг на Leadpages или Hubspot

Необходимо создать лендинг для рекрутинг агентства на английском языке.

Описание:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HLD0Y5aVzD6q1ClXZvI7XUDJI0nI1q_l8-zeHVnEv9Y/edit#gid=0

Особенности:

1. Лендинг надо создать на конструкторе типа leadpages или hubspot. Не на тильде

2. В блоке "Cost?" необходимо запрограммировать мини-калькулятор с несколькими переменными с 1 вариантом ответа в зависимости от выбранных параметров

3. Сайт надо будет соединить с доменом (предоставлю данные позже)

4. Лендинг должен собирать лиды во внутреннюю или внешнюю CRM

5. С лендинга должна быть возможность автоматической записи на демо-встречу, которая будет реализована через oncehub

6. Необходима мобильная версия сайта

7. Надо будет по завершению добавить пиксель Facebook