WP калькулятор с оплатой 2сheckout

Здравствуйте.

Нужно сделать своего рода калькулятор, что бы он считал выбранные пункты человеком и была возможность оплатить все это через сервис 2сheckout. Админ должен иметь возможность редактировать, добавлять или удалять пункты через админку. (прототип прикрепляю)

Так же над калькулятором есть блоки с продажей шаблонов. По нажатию на buy it now всплывает окно с описанием (прототип окна прикрепляю) и там дальше так же оплата через 2сheckout

Естественно админ должен иметь возможность добавлять, редактировать эти шаблоны. Желательно реализовать это через WooCommerce. Например - через быстрый просмотр