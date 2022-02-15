Добрый день! Нужно спрятать код от биржи на сайте. Чтобы при открытии исходного кода страницы, человек не видел что там есть ссылка. НО поисковики её индексировали.
Произвести интеграцию по API интернет-магазина и учетки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть интернет-магазин на платформе abcp, и есть облачная учетная программа Tezarius. У обоих есть API.
Задача при оформлении заказа на сайте - увидеть его в учетке + оплаты на сайте тоже отправлять в учетку и на сайт.
Сфера: Автозапчасти
- Похожие заказы
- $10Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Доброго времени суток. Необходимо сделать интеграцию Яндекс доставки с тильдой. Важные функции это: выбор времени к которому доставить заказ, ограничение зоны доставки. Нужно чтобы информация о времени приходила и в яндекс и в тильду. Скидывайте реальный ...Закрыт2 года назад
Сайт amber-korona39.ru, страница Апартаменты. Используется wordpress+wocommerce Проблема фильтра такая https://i.imgur.com/HUt5oPv.png https://i.imgur.com/Xaom6TC.png У карточек забронированные даты формируются в общую строку. Сейчас там простое сравнение, если конкретного промежутка бронирования нет, значит в поиске он выдается как свободный. Но номер может быть забронирован на ...Закрыт2 года назад
Нужно сделать редизайн сайта на CMS Joomla. Интегрировать верстку, подключить и настроить функционал. Главное меню 1) Отели и апартаменты (текстовые страницы) [list][*]Отели острова Маргарита[*]Отель Coral Caribe 3* BB[*]Отель Hesperia playa el agua 4* all[*]Отель Casarita 3* all[*]Отель California ...Закрыт2 года назад
Добрый день Есть 3 формы на сайте с одинаковыми полями (имя, номер телефона и чек бокс согласия с политикой) 2 в модальных окнах и одна на странице лендинга. Они сверстаны но нет обработчика. Нужно сделать обработчик формы на ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
- $100
Бот должен уметь: *Рассылка объявлений по списку групп истраниц на которые аккаунт подписан *Парсинг групп по критериям и заголовкам а также кол-ву подписчиков *Настройка рассылки по дате и времени, отложенная рассылкаВеб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо доработать интерфейс сайта, написанного на java script Исходные коды сайта https://github.com/tom-james-watson/p2p.chatВеб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
- $50
Здравствуйте. Необходимо создать парсер промокодов с сайта https://promokod.pikabu.ru/shops/iherb. Нужно копировать название, описание и сам промокод. Автоматически переносить и публиковать на сайте. Можно промокод и акции сделать отдельным типом записи. Нужно настроить автоматическую проверку на наличие новых ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
- $27
Использовать для связи: Discord Используемые библиотеки для парсинга/скрапинг : aiohttp, asyncio ТЗ: 1) Научить асинхронному парсинга/скрапинг 2) Показать методы при парсинга/скрапинг различных сайтов 3) Научить сохранять файлы в разных ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Есть проект на Laravel 8, Vuejs 3, Quasar и Docker. Имеется два кабинета - для клиента, сотрудника. Плюс админка. Функционала в проекте пока немного, так что разобраться будет легко. Есть программисты, которые помогут, если что. Итак, ...Закрыт2 года назад