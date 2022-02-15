Произвести интеграцию по API интернет-магазина и учетки

Есть интернет-магазин на платформе abcp, и есть облачная учетная программа Tezarius. У обоих есть API.

Задача при оформлении заказа на сайте - увидеть его в учетке + оплаты на сайте тоже отправлять в учетку и на сайт.

Сфера: Автозапчасти