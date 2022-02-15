Необходимо сделать интеграцию Яндекс доставки с тильдой.

Сайт amber-korona39.ru, страница Апартаменты. Используется wordpress+wocommerce Проблема фильтра такая https://i.imgur.com/HUt5oPv.png https://i.imgur.com/Xaom6TC.png У карточек забронированные даты формируются в общую строку. Сейчас там простое сравнение, если конкретного промежутка бронирования нет, значит в поиске он выдается как свободный. Но номер может быть забронирован на ...