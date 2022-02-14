Facebook bot

$100
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки560 просмотров
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Бот должен уметь:

*Рассылка объявлений по списку групп истраниц на которые аккаунт подписан

*Парсинг групп по критериям и заголовкам а также кол-ву подписчиков

*Настройка рассылки по дате и времени, отложенная рассылка

2 года назад
guest_16448752962965
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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