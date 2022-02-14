Создать парсер для WordPress

Здравствуйте. Необходимо создать парсер промокодов с сайта https://promokod.pikabu.ru/shops/iherb.

Нужно копировать название, описание и сам промокод. Автоматически переносить и публиковать на сайте. Можно промокод и акции сделать отдельным типом записи.

Нужно настроить автоматическую проверку на наличие новых промокодов на сайте доноре. Если такие есть, забираем себе. Если нет, ничего не делаем.

У промокодов есть срок действия, это нужно учитывать и автоматически переносить либо удалять те, у которых срок действия закончен (как это сделано у донора).

Больше подробностей в ЛС.