Разработка личного кабинета пользователя на сайте

Подробное описание во вложенном файле.

Стек технологий: любой. Можно использовать CMS

География сервиса: Москва, Санкт Петербург

Требования к дизайну: можно использовать любой готовый набор компонентов(кнопки, флажки, шрифты, итд)

Общая логика:

Есть посадочная страница, рассказывающая о сервисе. Пользователь кликает по кнопке и переходит на страницу админки.

Роли сервиса:

Администратор- Видит всех пользователей, созданных им людей, кому дарить букет, и даты по каждому человеку

Пользователь- Создает людей, выбирает даты доставки букета

Экраны и логика:

Авторизация, Регистрация, восстановление пароля.

По номеру телефона через смс/обратный звонок

Выбор тарифа. 12 вариаций

Выбирается размер букета S,M,L,XL

Количество букетов в год 3,6,9,12

Страница оплаты

Необходимо прикрутить эквайринг. Тинькофф

Тариф оплачивается на год

Главная страница

Добавление человека, кого поздравляем

Добавление дат, когда нужно доставить букет. Тут необходимо проверять что суммарное количество дат по всем людям не превышает количество по тарифу

Добавляем для человека предпочтения по цветам из заранее созданного списка. Возможно добавить несколько значений.

Задним числом редактировать дату нельзя. Если для поздравления человека указали дату 01.02 а сегодня 02.02. то дату изменить нельзя

Редактирование данных пользователя

Изменение номера телефона через смс/обратный звонок

Дата окончания тарифа

остаток не указанных букетов по тарифу

Экраны администратора (дополнительно к экранам пользователя):

Экран списка пользователей с возможностью редактировать данные пользователя

Экран списка людей кого хотят поздравить пользователи с фильтрацией по периоду поздравления, ФИО и пользователю

Если у человека 2 даты для поздравления, то на экране он отображается 2 строками