Устранить ошибку WordPress

Нужно создать парсер объявлений в реальном времени, обходя систему фрода авито (коллтрекинг подмена) Формат либо как софт для установки на ПК Либо как бот в телеграмме Нужен вывод номеров в формате xlsx + api !НЕ ГОТОВАЯ БАЗА Rest App ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
При переходе на определённую страницу в админке, пишет "Извините, вам не разрешено просматривать эту страницу."
Нужно устранить проблему.
Пишите кто знает в чём может быть причина,указывайте стоимость примерно.
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