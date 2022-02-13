Разделить скрипты Next.JS

Есть сайт, сделанный на NextJS/Strapi

Проблема - все скрипты, задействованные на сайте, подключаются на всех страницах - независимо от того нужны они там или нет.

Задача - изменить код страниц таким образом, чтобы на каждой странице грузились только нужные скрипты.