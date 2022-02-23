Задача по селениум

Веб-программированиеЗавершен6 заявок673 просмотра
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Добрый день,

есть задача по селениум. Пишите те, кто имеет большой опыт работы с этой библиотекой.

2 года назад
web_develop_r
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
dany_small
Данила 
23 годаБеларусь
2 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
9 отзывов
2 года назад
$8
1 день
RUB
Сделано качественно, благодарю обращусь ещё раз.
Приятно было работать с человеком, разбирающимся в предмете. Рекомендую!
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