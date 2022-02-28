Бот для постинга в вк

В общем есть несколько групп, с открытыми стенами для публикации и поиска попутчиков в определеннном направлении.

Задача такая:чтобы не постить в ручную одно и то же сообщение во всех группах и не повторять его через определённый промежуток времени вручную - нужен бот, который будет постить один и тот же (с утра откорректированный )текст через короткие интервалы промежутки времени ( 30-45 мин.)