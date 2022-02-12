Front-end админ панели (одна роль) на React.js/Vue.js

Есть полный дизайн админ-панели, нужно сделать фронт-энд часть одной роли, отмеченной в дизайне по названию страниц DISPATCHER (с возможностью масштабирования к другим ролям в дальнейшем и их поддержки, доработки новых фич - постоянное сотрудничество).

https://www.figma.com/file/LCJOMuExx5wxrJG3LeM784/SOLAI-WEBLANCER - дизайн

ОБЯЗАТЕЛЕН ОПЫТ РАБОТЫ С КАРТАМИ Open Street Map (либо с другими, но с навыками рисования маршрутом между точками по выданной картой информации о путях).

Часть нашей документации (выдача полной документации будет при обсуждении проекта лично) https://docs.google.com/document/d/10RE5woo_B6SCN3rSN2tRL8kohYFzlVUQ0ILbDHk-JB4

Оставляйте телеграмм контакт, все детали лично. Приготовьте примеры работ на react.js/vue.js.

Срок - неделя.