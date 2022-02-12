ТЗ прилагается. Просьба расписать стоимость работ по каждому пункту. Сроки также хочется услышать реальные.
Front-end админ панели (одна роль) на React.js/Vue.js
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть полный дизайн админ-панели, нужно сделать фронт-энд часть одной роли, отмеченной в дизайне по названию страниц DISPATCHER (с возможностью масштабирования к другим ролям в дальнейшем и их поддержки, доработки новых фич - постоянное сотрудничество).
https://www.figma.com/file/LCJOMuExx5wxrJG3LeM784/SOLAI-WEBLANCER - дизайн
ОБЯЗАТЕЛЕН ОПЫТ РАБОТЫ С КАРТАМИ Open Street Map (либо с другими, но с навыками рисования маршрутом между точками по выданной картой информации о путях).
Часть нашей документации (выдача полной документации будет при обсуждении проекта лично) https://docs.google.com/document/d/10RE5woo_B6SCN3rSN2tRL8kohYFzlVUQ0ILbDHk-JB4
Оставляйте телеграмм контакт, все детали лично. Приготовьте примеры работ на react.js/vue.js.
Срок - неделя.
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Требования: [b]ZendFramework 1[/b] - Широко используется. Уметь отлаживать и создавать новые классы для этой платформы. [b]PHP 5.6[/b] & [b]7+[/b] [b]MySQL 5.7[/b] [b]CSS[/b] и [b]SCSS[/b] - Уметь добавлять и обновлять стили в существующее CSS. [b]Javascript[/b], [b]jQuery[/b] - Уметь отлаживать и ...Закрыт2 года назад
Нужен бот полностью автоматизированый для автопродаж информаций, услуг. Система приема платежей нужна киви и криптовалюта. Что бы бот сам мог проверять поступил платеж или нет, что бы после каждой продажи менял кошелёк. Т.е для каждого ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно кастомизировать формы Contact Form 7 под общий дизайн сайт и настроить интеграция с bitrix Всего должно быть 3 формы, но на двух языках.Закрыт2 года назад
На сайте колесо, после получения скидки пользователю нужно нажать ок, на локальном хостинге и на впс кнопка нажимается, на хостинге от амазона не нажимается, нужно сделать что бы нажималась )Веб-программирование5 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо написать бот для автоматического бронирования очереди на сайте belarusborder.by Каждый час появляется 5 новых броней, которые моментально расхватывают за секунду. Для того, что бы выловить бронь, необходимо нажать на необходимую дату, обновить в последнюю секунду часа сайт, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
- $40
Необходимо написать внедрить парсер мастеров маникюра с сайта-донора на наш сайт. Реализация на PHP. Необходимо, чтобы карточки мастеров на лету выводились на страницу нашего сайта (нужно просто копирование вывода с сайта донора, интеграция ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт2 года назад
Очень срочно нужен програмист, который сегодня - ночью интегрирует нам эпл пей с сайтом и протестирует. Движок сайта сделан на «ларавелле". Сервис услуг эквайринга нам предоставляет компания CloudPayments. Мы все верификации и так далее прошли, ...Закрыт2 года назад
Добрый день! За любой обычный редирект, будь то htaccess, javascipt, php, либо с задержкой времени Гугл Адс, в течении некоторого времени выдает сайту Статус "Обход системы".Необходимо сделать такой редирект, который роботы Гугл(в том числе и с ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт2 года назад