Интегрировать эпл пэй и гугл пэй на сайт

Очень срочно нужен програмист, который сегодня - ночью интегрирует нам эпл пей с сайтом и протестирует. Движок сайта сделан на «ларавелле". Сервис услуг эквайринга нам предоставляет компания CloudPayments. Мы все верификации и так далее прошли, сертификаты получили. Осталось просто интегрировать эпл пей и сайт. Всё.