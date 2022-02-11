Интегрировать эпл пэй и гугл пэй на сайт

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки597 просмотров
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Очень срочно нужен програмист, который сегодня - ночью интегрирует нам эпл пей с сайтом и протестирует. Движок сайта сделан на «ларавелле". Сервис услуг эквайринга нам предоставляет компания CloudPayments. Мы все верификации и так далее прошли, сертификаты получили. Осталось просто интегрировать эпл пей и сайт. Всё.

2 года назад
danilishinanna
28 летРоссия
3 года в сервисе
Была
2 года назад