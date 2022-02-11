Редирект, за который не банит Google Ads

Приветствую, имеется календарь для бронирования зала, нужно переработать так, чтобы его можно было встроить в тильду.И еще есть готовый новый дизайн который нужно заменить .
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Добрый день! За любой обычный редирект, будь то htaccess, javascipt, php, либо с задержкой времени Гугл Адс, в течении некоторого времени выдает сайту Статус "Обход системы".Необходимо сделать такой редирект, который роботы Гугл(в том числе и с РФ ip и прочие варианты) не даёт бан.Необходим человек, который разбирается в теме, как скрыть от Гугла наличие редиректа.
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