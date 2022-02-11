Переработать календарь под Тильду

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка538 просмотров
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Приветствую, имеется календарь для бронирования зала, нужно переработать так, чтобы его можно было встроить в тильду.И еще есть готовый новый дизайн который нужно заменить .

2 года назад
byrdinskiy
35 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад