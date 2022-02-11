Сложный калькулятор на Tilda

Нужно так настроить
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть калькулятор на сайте: https://parniki-sib.ru/kupit-teplicu/sibirskaya-profi-3
Нужно его полностью скопировать, но разместить на тильде.
Так-же понадобится исходник, чтобы я мог сменить данные
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