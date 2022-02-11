Деобфусцировать скрипт

Нужно так настроить
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть скрипт. Надо его деобфусцировать (привести к обычному читабельному виду).
Оплата по готовности и проверке на сбер/юмани.
От вас цена, срок и тг для обратной связи.
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