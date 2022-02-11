Деобфусцировать скрипт

На сайт edi.vchasno.ua приходят ежедневно заказы, которые нужно скачивать на сервер и складывать в папки по датам заказа. Сейчас мы самостоятельно скачиваем, нажимая кнопку скачать в эксель. Суть задачи: скачать заказ в эксель автоматом и этот файл выкладывать ...