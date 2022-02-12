Скачать заказ на сервер

$20
Веб-программированиеЗавершен5 заявок625 просмотров
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На сайт edi.vchasno.ua приходят ежедневно заказы, которые нужно скачивать на сервер и складывать в папки по датам заказа.

Сейчас мы самостоятельно скачиваем, нажимая кнопку скачать в эксель.

Суть задачи: скачать заказ в эксель автоматом и этот файл выкладывать на сервер в папку. При скачивании заказа должна создаваться папка с датой заказа.

2 года назад
olgaZavoloka
Ольга 
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
zer0code
Арсен 
41 годРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
$20
1 день
RUB
Уверено могу рекомендовать исполнителя. Задачу взялись выполнить сразу 4 исполнителя, но по пути или отказались по причине не смогу, не хватает инструментов, нужно поднять цену и тд. Арсен потестил, сделал, показал работоспособность своего продукта. До конца дня все было готово. Я в восторге от скорости, коммуникации, профессионализма. Рекомендую и буду, с удовольствием, обращаться дальше. Большое спасибо
Все отлично. Приятный, коммуникабельный человек.
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