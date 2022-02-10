Node js

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка730 просмотров
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Вот тз, можете пожалуйста оценить его https://docs.google.com/document/d/10fj2at1sTGl5m3fDpuxsvRO7TivTnCmh_t0LzODx95o/edit?usp=sharingВ тз описан функционал, который не зависит от сторонних сервисов и использует ресурсы сервера, нужно сделать используя Node и s3 протокол. На фронте уже все сделали, нужно бэк подготовить с нуля, общение между сервером и клиентом осуществляется через GQL

2 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад