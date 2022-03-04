Фронтенд разработка ecommerce портала React + Typescript

$1200
Веб-программированиеЗавершен5 заявок664 просмотра
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Ищу специалиста готового перехватить часть работ по разработки Saas портала.

Необходимо реализовать текущий беклог задач + новые модули. Стек технологий React, Redux, Redux form, TypeScript, CSS, HTML (вёрстка состоит из шаблона т.е. надо брать готовые блоки и писать компоненты для React), GIT.

Работа построена в таком формате - формируется ТЗ на модуль, согласовывается объем работ, проводится работы и тестируются самостоятельно, проводится приемка модуля, производится расчёт раз в две недели за закрытые модули. Оплата до 600р час.

TypeScriptReact
2 года назад
TradeRu
Филип 
49 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Alexej1981
Алексей 
42 годаБеларусь
2 года в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
$8
11 дней
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