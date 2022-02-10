Требуется сделать распознавание надписи ( желательно на PHP (в нижней части изображения на полосе. Реализовать хотелось бы следующим образом: 1. Берем изображение и вырезаем с него полосу снизу 2. Переводим полосу снизу в черно белое инвертированное представление 3. Переводим ...
Разработать админку с оплатой на Python/Django + сервис
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать админку с оплатой на Python/Django. Сервис перефразирования.
Что сделать:
1. Управление пользователями по оплатам.
2. Перефразирование текста, - готовое решение уже есть на основе ИИ, уже написано. Нужно дать еще возможность пользователю самому выбирать самому какую фразу выбрать после автоматического выбора. Прикрепляю фото.
3. Проверка уникальности на основе yandex.api по шинглам.
4. Простую первую страницу.
5. Написать тесты
Работа будет вестись в github и завести задачи в issues, так же необходимо будет созвонится чтобы проверить компетенции. Безопасная сделка.
Пишите c пометкой ИИ.
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Снять копию сайта (написан на Битрикс) и разработать форму оформления претензии на сайте (версия должна быть адаптивна для всех устройств), данные из которой потом передавать в 1С и получать обратно из 1С статус рассмотрения, и ...Закрыт2 года назад
- $70
Здравствуйте! Ищу веб-программиста, кто поможет вытащить данные из базы данных и отобразить в админке у пользователей. Есть скрипт, который заполняет базу данных. Подробнее в ТЗ [url=https://docs.google.com/document/d/1O3u2pNjpMIGjZcQoZ-LgaekkvhvXzDxa8075t3hL4Xc/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1O3u2pNjpMIGjZcQoZ-LgaekkvhvXzDxa8075t3hL4Xc/edit?usp=sharing[/url] Если сработаемся, есть ещё 2 задачи по этому проекту.Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Необходимо спарсить номера телефонов и электронные почты по никам аккаунтов скайпа из существующих баз. Пример базы прикреплён к проекту. Всего таких баз в икселе около 10Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
В прикрепленном word файле описано ТЗ. В Excel файле данные для ПарсингаВеб-программирование5 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо перенести сайт на CMS Bitrix на самописном шаблоне на готовое решение Аспро.Максимум. Максимально грамотно перенести, сохранив структуру URL-адресов и чтобы контент весь можно было редактировать из админки bitrix. Подробное ТЗ отправлю в личку.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Приветствую ! Суть задачи такого имеется скрипт на сайте, который частично работает на данный момент он откючен. После переноса на другой хост перестал работать. Там суть скрипта имеется кликабельная карта с регионнами и когда жмешь на определеный ...Закрыт2 года назад
Нужно сделать чат бот, который сможет помочь соединить арендодателей паркомест и арендующих паркоместа в жилом комплексе. ТЗ прикрепилВеб-программирование6 заявокЗакрыт2 года назад
Доработать или найти установить и настроить плагины для:1) группового изменения цен товаров 2) для групповой установки акций (скидки) товаров в валюте (доллары, евро) 3) сделать автоматический ежедневный пересчет акционных цен из валютных цен в рубли.Закрыт2 года назад