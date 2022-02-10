Нужно разработать админку с оплатой на Python/Django. Сервис перефразирования.

Что сделать:

1. Управление пользователями по оплатам.

2. Перефразирование текста, - готовое решение уже есть на основе ИИ, уже написано. Нужно дать еще возможность пользователю самому выбирать самому какую фразу выбрать после автоматического выбора. Прикрепляю фото.

3. Проверка уникальности на основе yandex.api по шинглам.

4. Простую первую страницу.

5. Написать тесты

Работа будет вестись в github и завести задачи в issues, так же необходимо будет созвонится чтобы проверить компетенции. Безопасная сделка.

Пишите c пометкой ИИ.