Необходимо спарсить телефоны и имейлы из баз аккаунтов в скайпе

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки643 просмотра
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Необходимо спарсить номера телефонов и электронные почты по никам аккаунтов скайпа из существующих баз. Пример базы прикреплён к проекту. Всего таких баз в икселе около 10

2 года назад
danila-98
25 летРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад