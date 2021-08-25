danila-98

Даня Тарасов danila-98

 
25 летРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Предлагаю работу специалистам в сфере маркетинга

Директор по маркетингу Mazin Group

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$381
выплачено фрилансерам
36%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Фотографии для фотоотзывов

    Я ищу человека, который работает с большим количеством девушек и не обязательно модельной внешности. Фотографии можно делать в любой точке мира в любом месте Нужно чтобы вы фотографировали на них топ для фотоотзывов И ВСЁ ) Можно ...

    Фотосъемка6 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Разработка сайта по типу “колесо фортуны” на React Js

    Мы делаем сайт с колесом фортуны, похожий вот на эти: https://nftopen.app/. /. [url=https://stepn-win.app]https://stepn-win.app[/url] . На нашем сайте также клиент должен иметь возможность выиграть картинку, и также должен иметь возможность подключаться к криптокошелькам клиентов. ...

    React
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Разработка смарт-контракта, подключение сайта к криптокошельку

    Разработка подключения сайта к крипто-кошельку клиента для списания средств с помощью смарт-контракта (организация крипто-процессинга)   Мы делаем сайт-онлайн-казино, похожий вот на эти: https://nftopen.app/. /. https://stepn-win.app . На нём клиент может выиграть тот или иной NFT ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    год назад

  • HTML рассылка

    Нужно произвести рассылку по бае с верстанным HTML письмом.Нас интересует обьем от 500.000 писем. В иделае миллион.Также необходимо отслеживать следующую статистику:- открытия- попадания в спам- нажатия на кнопку (будет внутри письма)Мы не знаем сколько это ...

    HTML
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Необходимо спарсить телефоны и имейлы из баз аккаунтов в скайпе

    Необходимо спарсить номера телефонов и электронные почты по никам аккаунтов скайпа из существующих баз. Пример базы прикреплён к проекту. Всего таких баз в икселе около 10

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Парсинг номеров телефонов с Авито / Юля / Из рук в руки / Брахла нет

    [b]Общее описание задачи:[/b] Необходимо спарсить все номера из аккаунтов продавцов с сервисов Авито / Юлы / из рук в руки / Брахла нет в рамках следующих категорий и подкатегорий людей: (пример категорий приведён для авито, ...

    Базы данных4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Настройка сквозной аналитики через Битрикс / Рои / Любую другую систем

    Объект аналитики: воронка продаж компании Мани-Голд. Информация о компании:  [url=https://www.instagram.com/moneygold.ru/?utm_medium=copy_link]https://www.instagram.com/moneygold.ru/?utm_medium=copy_link[/url][url=https://money-gold.ru/?utm_source=instagram&amp;utm_medium=profile&amp;utm_campaign=bio]https://money-gold.ru/?utm_source=instagram&amp;utm_medium=profile&amp;utm_campaign=bio[/url] Как выглядит воронка продаж?  Версия 1) Потенциальный клиент видит рекламу в инстаграм, переходит по рекламному объявлению в директ в инстаграм Мани голд,  начинает диалог с менеджером и прямо ...

    Битрикс
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработка дизайна сайта онлайн-школы подготовки к ЕГЭ и его сборка

    $120

    Необходимо разработать дизайн сайта онлайн-школы подготовки к ЕГЭ и собрать данный сайт на конструкторе сайтов Тильда При помощи Zero Block. Необходимо сделать так, чтобы сайт был полностью рабочим, чтобы все его элементы функционировали. Помимо версии ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Сайт для онлайн-школы ЕГЭ

    $27

    Необходимо разработать сайт для онлайн-школы подготовки к ЕГЭ Макет сайта можно увидеть, перейдя по ссылке: https://www.figma.com/file/eSsMSlUbGFyNhJcYDtsJVG/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B8%D0%BD-%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB?node-id=0%3A1  Разработка включает в себя создание дизайна и сборку сайта на тильде Дедлайн - ср, 1.09.21

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Разработка прилендинга для криптовалютного проекта

    $27

    Необходимо разработать прилендинг, представляющий из себя имитацию новостного портала “Лента ру, на котором размещена прогревающая статья, направленная на генерацию лидов. Разработка прилендинга включает в себя разработку дизайна в фигме и сборку сайта на тильде. Макет ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Необходимо разработать сайт для трафика для агентства недвижимости.

    $27

    Необходимо разработать сайт для трафика для агентства недвижимости. Макет сайта можно увидеть, перейдя по ссылке: https://www.figma.com/file/a28xCAtuJyyWec7HgABjN9/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0-Fair-Estate Разработка включает в себя создание дизайна и сборку сайта на тильде Дедлайн - ПТ, 27.08.21

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад
Отзывы фрилансеров
alexandr_0104
22 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$100
9 баллов
2 года назад
Сайт для онлайн-школы ЕГЭ
Четкое тз, грамотные правки, работали не впервые , все как всегда на уровне
Разработали вот такой вот замечательный сайт. Я доволен, мне работа понравилась: http://karamzin-hist.ru/info
Ответный отзыв
alexandr_0104
22 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$200
10 баллов
2 года назад
Разработка дизайна сайта онлайн-школы подготовки к ЕГЭ и его сборка
Заказчик настоящий профи, всем советую
Заказал Дизайнеру сайт, создание которого требовало владение навыками рисования в иллюстраторе. Дизайнер в ручную отрисовал огромное количество элементов, грамотно их соотнёс между собой, при этом учёл все особенности ЦА и фирменного стиля компании. Ну что могу сказать - браво! Помимо этого специалист подключил платёжную систему продамус и настроил на сайте интернет магазин:) А вот и сайт: https://karamzin-hist.ru/ В общем - всем рекомендую)
Ответный отзыв
alexandr_0104
22 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$27
10 баллов
2 года назад
Разработка прилендинга для криптовалютного проекта
Отличный заказчик, четкое тз, грамотные правки, всем советую!
Задача, которая была выдана Александру, была достаточно необычной. Ему нужно было разработать прилендинг, что на порядок сложнее, чем выполнение обычного лендинга. Так вот. Александр великолепно справился с работой. Сдал всё качественно и в срок. Правки не потребовались. В общем, всем рекомендую данного специалиста!
Ответный отзыв
alexandr_0104
22 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$54
10 баллов
2 года назад
Необходимо разработать сайт для трафика для агентства недвижимости.
Отличный заказчик, грамотно разложил тз, всем доволен, правки по уму! Всем советую
Александр - профессионал своего дела. Получив ТЗ, он внимательно его изучил, задал все уточняющие вопросы и сразу же приступил к исполнению заказа. Александру удалось воплотить в жизнь без единой правки, что достойно отдельной похвалы. Мало, кто может настолько хорошо понимать своих клиентов. В общем - всем рекомендую сотрудничать с Александром!)
Ответный отзыв