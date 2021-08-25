Я ищу человека, который работает с большим количеством девушек и не обязательно модельной внешности. Фотографии можно делать в любой точке мира в любом месте Нужно чтобы вы фотографировали на них топ для фотоотзывов И ВСЁ ) Можно ...
- Фотосъемка6 заявокЗакрытгод назад
Мы делаем сайт с колесом фортуны, похожий вот на эти: https://nftopen.app/. /. [url=https://stepn-win.app]https://stepn-win.app[/url] . На нашем сайте также клиент должен иметь возможность выиграть картинку, и также должен иметь возможность подключаться к криптокошелькам клиентов. ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрытгод назад
Разработка подключения сайта к крипто-кошельку клиента для списания средств с помощью смарт-контракта (организация крипто-процессинга) Мы делаем сайт-онлайн-казино, похожий вот на эти: https://nftopen.app/. /. https://stepn-win.app . На нём клиент может выиграть тот или иной NFT ...Веб-программирование3 заявкиЗакрытгод назад
Нужно произвести рассылку по бае с верстанным HTML письмом.Нас интересует обьем от 500.000 писем. В иделае миллион.Также необходимо отслеживать следующую статистику:- открытия- попадания в спам- нажатия на кнопку (будет внутри письма)Мы не знаем сколько это ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт2 года назад
Необходимо спарсить номера телефонов и электронные почты по никам аккаунтов скайпа из существующих баз. Пример базы прикреплён к проекту. Всего таких баз в икселе около 10Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
[b]Общее описание задачи:[/b] Необходимо спарсить все номера из аккаунтов продавцов с сервисов Авито / Юлы / из рук в руки / Брахла нет в рамках следующих категорий и подкатегорий людей: (пример категорий приведён для авито, ...Базы данных4 заявкиЗакрыт2 года назад
Объект аналитики: воронка продаж компании Мани-Голд. Информация о компании: [url=https://www.instagram.com/moneygold.ru/?utm_medium=copy_link]https://www.instagram.com/moneygold.ru/?utm_medium=copy_link[/url][url=https://money-gold.ru/?utm_source=instagram&utm_medium=profile&utm_campaign=bio]https://money-gold.ru/?utm_source=instagram&utm_medium=profile&utm_campaign=bio[/url] Как выглядит воронка продаж? Версия 1) Потенциальный клиент видит рекламу в инстаграм, переходит по рекламному объявлению в директ в инстаграм Мани голд, начинает диалог с менеджером и прямо ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт2 года назад
- $120
Необходимо разработать дизайн сайта онлайн-школы подготовки к ЕГЭ и собрать данный сайт на конструкторе сайтов Тильда При помощи Zero Block. Необходимо сделать так, чтобы сайт был полностью рабочим, чтобы все его элементы функционировали. Помимо версии ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен2 года назад
- $27
Необходимо разработать сайт для онлайн-школы подготовки к ЕГЭ Макет сайта можно увидеть, перейдя по ссылке: https://www.figma.com/file/eSsMSlUbGFyNhJcYDtsJVG/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B8%D0%BD-%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB?node-id=0%3A1 Разработка включает в себя создание дизайна и сборку сайта на тильде Дедлайн - ср, 1.09.21Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен2 года назад
- $27
Необходимо разработать прилендинг, представляющий из себя имитацию новостного портала “Лента ру, на котором размещена прогревающая статья, направленная на генерацию лидов. Разработка прилендинга включает в себя разработку дизайна в фигме и сборку сайта на тильде. Макет ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен2 года назад
- $27
Необходимо разработать сайт для трафика для агентства недвижимости. Макет сайта можно увидеть, перейдя по ссылке: https://www.figma.com/file/a28xCAtuJyyWec7HgABjN9/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0-Fair-Estate Разработка включает в себя создание дизайна и сборку сайта на тильде Дедлайн - ПТ, 27.08.21Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен2 года назад