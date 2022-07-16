Фотографии для фотоотзывов

Я ищу человека, который работает с большим количеством девушек и не обязательно модельной внешности.

Фотографии можно делать в любой точке мира в любом месте

Нужно чтобы вы фотографировали на них топ для фотоотзывов

И ВСЁ )

Можно без лица

За каждую фотографию с новой девушкой (на всех фото должны быть разные девушки) плачу 100 рублей.

Примеры фото прилагаю.

Чем больше фотографий с разными девушками вы сделаете, тем больше заработаете) Сделаете 100 фото, получите 10 000, сделаете 200 - 20 000 и т.д.

Не обязательно делать все фото за раз) Мы рассматриваем долгосрочное сотрудничество) Можно в неделю присылать нам по 3 фото, по 5 и т.д., в зависимости от ваших возможностей ) На чёткое количество фото не договариваемся - так как всё индивидуально под ваши возможности)

Топы разных размеров пришлём за наш счёт!

В дальнейшем возможно делать фотографии с теми же моделями, но уже с другими товарами. В общем, кому интересно, откликайтесь на заявку) Нам нужно много партнёров для этого заказа, поэтому если у вас есть возможность, то с вами точно посотрудничаем)